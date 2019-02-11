Законопроект о решении проблемы так называемого зарплатного рабства будет подготовлен уже в этом году. Возможные варианты обсуждают банкиры и депутаты, сообщил «Известиям» председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Банкиры предлагают использовать недавно запущенную Центробанком систему быстрых платежей (СБП).

Платформа предполагает переводы между клиентами разных финансовых организаций по номеру телефона. Так, вся информация от работодателей о начислении зарплаты может собираться в ЦБ, а регулятор будет ее анализировать и направлять сведения по начислению денег в банки, которые выбрали сотрудники предприятий, описал одну из возможных схем начальник управления цифрового бизнеса и розничных продуктов Абсолют Банка Виталий Костюкевич.

Он отметил, что физическому лицу в таком случае потребуется предварительно пройти удаленную идентификацию по биометрическим данным на портале госуслуг и указать предпочтительный и резервный банки для получения зарплаты. ЦБ сможет исполнять поручения по ее начислению с помощью СБП.

Эту схему целесообразнее было бы реализовывать не на базе ЦБ, а на базе ее «дочки» НСПК, поскольку она все-таки не связана с основной задачей регулятора, считает председатель ассоциации «Электронные деньги» Виктор Достов. С технической точки зрения, запустить такой механизм начисления зарплаты несложно, однако потребуется внести изменения в законодательство, отметил эксперт. Упростится и работа с налоговой службой, поскольку будет одно место для сбора информации.

Еще одна схема предполагает начисление сотрудникам деньги по номеру телефона, который станет идентификатором платежа, рассказал начальник управления развития эквайринга и зарплатных проектов МКБ Евгений Медведев. При этом клиентам больше не нужно будет предоставлять работодателю реквизиты. Если система быстрых платежей в будущем позволит совершать переводы от юрлица к физлицу, то теоретически перечисление зарплаты таким образом реально, добавил руководитель группы развития трансакционных продуктов и зарплатных проектов Райффайзенбанка Артур Зиганшин.

Вопрос решения проблемы фактического зарплатного рабства будет рассматриваться в течение этого года, уточнил Аксаков. Проблему необходимо решать и технологически, и законодательно, подчеркнул он.

