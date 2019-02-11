В выходные пришла новость о том, что глобальное рейтинговое агентство Moody’s повысило суверенный рейтинг России со спекулятивного Ва1 до инвестиционного уровня Ваа3, сообщает заместитель директора информационно-аналитического центра Альпари Наталья Мильчакова.

«Сегодня это решение рейтингового агентства может положительно повлиять на курс рубля, так как инвестиционный рейтинг страны означает снижение рисков инвестиций в российские долговые бумаги и в целом в российские активы. Полагаем, что на открытии рубль может укрепиться к доллару и евро. По паре доллар/рубль на сегодня прогнозируем диапазон для торгов в границах 65,0 – 66,4 рубля. По паре евро/рубль ожидаем колебаний цены в интервале 74,1 – 75,5 рубля», - поясняет Мильчакова.

«Ожидаем, что в понедельник консолидация рубля продолжится на фоне вероятного снижения российских фондовых индексов», - комментирует руководитель аналитического отдела «Гранд Капитал» Сергей Козловский.

По словам аналитика Алор Брокер Алексея Антонова, на валютном рынке в ходе азиатской сессии никаких сильных движений не произошло, и торги на валютной секции Мосбиржи начнутся в близи пятничного закрытия. Однако, скорее всего, на отрицательном внешнем фоне рубль вновь сегодня попытается пощупать на прочность отметку 66 руб за доллар.

«Утренняя коррекция нефтяных цен может негативно сказаться на котировках рубля в начале сегодняшних торгов. Ожидаемый дневной диапазон торгов для доллара США составляет 65,2-66,5 рубля, для европейской валюты — 73,8-75,2 рубля», - прогнозирует старший аналитик информационно-аналитического центра Альпари Вадим Иосуб.