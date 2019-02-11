«Банк года» — ежегодная профессиональная премия, учрежденная информационным порталом Banki.ru в 2007 году. Цели премии — определить лучшие организации финансового рынка России по итогам календарного года, предоставить клиентам достоверную и непредвзятую информацию для выбора надежного партнера среди компаний, а бизнесу дать ориентиры для дальнейшего развития. Всего названы победители в 23 номинациях.

«С середины 2017 года мы предложили клиентам банка ипотечное кредитование. За это время ипотека продемонстрировала стремительную динамику — банк уверенно закрепился в топ-10 по объему выдачи ипотечных кредитов, а доля рынка по итогам прошлого года достигла 1,5%, — прокомментировал руководитель блока «Розничный бизнес» Альфа-Банка Майкл Тач. — В 2018 году у нас появились ряд удобных цифровых сервисов для клиентов. Мы запустили личный кабинет ипотечного заемщика, где клиент проходит весь процесс одобрения ипотеки в онлайне, включая заказ оценки и страховки и уже сейчас получаем до 40% заявок через онлайн. Внедрили удобный и технологичный процесс передачи заявки и документов наших партнеров напрямую в систему банка без ручной обработки сотрудником. Это позволило сократить наши расходы и полностью исключить вероятность ошибки. Время от отправки заявки партнером до попадания в кредитный конвейер сократилось до 15 минут. В 2019 наша цель — закрепить статус Альфа-Банка как ключевого и технологичного участника рынка ипотеки»