Столичная полиция в воскресенье проверила здание Московского Кредитного Банка на севере города после сообщения о минировании, сообщили РБК в пресс-службе столичного главка МВД.

Как пояснили в ведомстве, сотрудники правоохранительных органов обследовали бесхозный предмет в финансово-кредитном учреждении по адресу: Ленинградский пр-т, д. 78. «В настоящее время предмет обследован, опасности он не представляет», — уточнили в пресс-службе.

Ранее РИА Новости сообщали, что из здания банка эвакуировали около 30 человек после анонимного звонка о минировании.