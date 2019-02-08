Посол России в Белоруссии Михаил Бабич считает неправильным решать спор Минска и Москвы из-за налогового маневра в нефтяной отрасли РФ «за счет или в ущерб евразийским отношениям».

«Сейчас мы находимся на этапе формирования единых рынков газа, нефти, нефтепродуктов, электроэнергии в евразийском пространстве (ЕАЭС. — Прим. ред.). Выхватить из контекста вопрос двусторонних отношений и решить его за счет или в ущерб евразийским отношениям, не сбалансировав эти вопросы, — неправильно и противоречит достигнутым договоренностям», — заявил Бабич в интервью RT.

Посол признал, что спор между Минском и Москвой по поводу цен на энергоносители существует, однако, по словам дипломата, за последние 20 лет «он возникал почти каждый год, и всегда компромисс достигался».

Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин провели несколько встреч в декабре 2018 года. Как заявил журналистам на этой неделе белорусский посол в РФ Владимир Семашко, нефтегазовые вопросы будут среди тем очередной встречи Путина и Лукашенко, которая состоится 13 февраля в Сочи.



Одним из спорных вопросов для Минска и Москвы является налоговый маневр в нефтяной отрасли РФ, предусматривающий постепенное обнуление экспортной пошлины на нефть и повышение ставки налога на ее добычу. Дополнительные издержки у Белоруссии возникают из-за ожидаемого увеличения цены на российскую нефть и снижения экспортных пошлин на нефтепродукты. Минск оценивал свои потери суммарно за шесть лет в сумму до 11 млрд долларов, а в 2019 году — в 400 млн долларов (при цене нефти в 70 долларов за баррель).