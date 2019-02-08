Любая страна вольна поддерживать те экономические связи, которые она считает правильными, сказал в интервью еженедельнику Welt am Sonntag министр экономики ФРГ Петер Альтмайер. Он привел аргументы в защиту строительства спорного газопровода «Северный поток — 2».

«Во-первых, любая страна вольна поддерживать те экономические и торговые отношения, которые она считает правильными. «Северный поток — 2» — это, прежде всего, частный проект, который уже одобрили многие страны», — сказал Альтмайер.

В то же время он отметил, что правительство ФРГ серьезно относится к обеспокоенности европейских партнеров по поводу «Северного потока — 2».

По словам Альтмайера, в последнее время звучало много «идеологически мотивированной критики в отношении этого проекта, столь важного для нашего энергообеспечения», и компромиссное решение по Третьему энергетическому пакету, принятое 8 февраля, является «мощным сигналом, адресованным и этим критикам».

По поводу утверждений президента США Дональда Трампа о том, что Берлин делает себя зависимым от энергоснабжения из России, министр подчеркнул: «Мы никогда не поддавались шантажу и не будем ему поддаваться впредь».