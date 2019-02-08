Правительство Италии намерено добиться пересмотра антироссийских санкций. Об этом заявил вице-премьер и министр экономического развития страны Луиджи Ди Майо, сообщает агентство ANSA.

Ди Майо подчеркнул, что санкционный режим в отношении Москвы наносит значительный ущерб итальянскому бизнесу. По его словам, если компании несут огромные потери из-за антироссийских ограничений, то санкционную политику надо пересмотреть.

«Против нашумевших антироссийских санкций мы боремся и будем бороться, но не потому что мы любим русских или американцев. Мы отстаиваем интересы Италии», — отметил вице-премьер.

Кабмин Италии закрепил необходимость отмены антироссийских экономических ограничений в «правительственном контракте», заключенном партией «Лига» и «Движением 5 звезд», лидером которого является Ди Майо. В документе отмечается, что Москва является «не угрозой, а все более значимым торгово-экономическим партнером» для Рима.

Премьер Италии Джузеппе Конте ранее подчеркивал, что правительство будет работать над снятием санкций в отношении России.