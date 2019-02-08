В Газпромбанке (ГПБ) назвали не соответствующей действительности информацию агентства Reuters о том, что венесуэльская государственная нефтяная компания PDVSA начала переводить счета всех совместных предприятий (СП) в российский банк.

«Информация агентства Reuters не соответствуют действительности. Являясь одной из крупнейших нефтяных компанией мира PDVSA имеет открытые счета во многих крупных банках, в том числе международных. В рамках взаимодействия с несколькими российскими компаниями-клиентами банка, в группе ГПБ несколько лет назад также были открыты счета PDVSA. Однако мы подчеркиваем, что никакие новые счета не открывались и не планируются банком к открытию», — говорится в сообщении кредитной организации, поступившем в редакцию Banki.ru.

Ранее в воскресенье Reuters сообщило, что PDVSA переводит банковские счета всех своих СП в Газпромбанк. Агентство ссылалось на некий документ и обуславливает перенос счетов санкциями, введенными США в отношении Венесуэлы. По данным Reuters, PDVSA также инструктирует свои СП перечислять доходы от продажи нефти на новые счета в российском банке.