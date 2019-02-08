Процесс дедолларизации является реакцией на политику и санкции США, однако о полном отказе России от расчетов в долларах речь идти не может, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД Александр Панкин.

По его словам, нынешняя американская экономическая политика, «которая находится под сильным влиянием протекционизма, и формула, что Америка превыше всего», создает серьезные риски. Как указал дипломат, такая политика Штатов заставляет задуматься многих игроков на международном рынке в отношении использования долларовых расчетов.

«Поэтому дедолларизация — это процесс, который является реакцией на творимое американцами сегодня. С другой стороны, мы видим, что дедолларизацию международных расчетов стимулируют в том числе такие меры, как санкции», — сказал Панкин.

«О полной дедолларизации, конечно, не может идти речь», — подчеркнул он.

Однако, по словам дипломата, многие страны, включая Россию, все больше задумываются о перспективе дедолларизации, начинают друг с другом договариваться «о пробных операциях или сегментах рынков, или товарных позициях». «Этот процесс набирает силу», — отметил дипломат.

«Думается, что с нашими партнерами в ЕАЭС и СНГ нам было бы проще договариваться о подобного рода расчетах не в долларах в силу объемов взаимной торговли», — сказал Панкин.

Дипломат отметил, что «сильные настроения в пользу частичной дедолларизации есть в Азиатско-Тихоокеанском регионе». «Там многие страны настроены на это. В целом АТР, включая целый ряд стран АСЕАН, Южной Азии, начиная с Китая и Индии и заканчивая Вьетнамом и другими, заинтересованы в этом процессе. И не только с Россией, но и во взаимодействии между собой», — заявил он.

«Конечно, страны Латинской Америки, целый ряд стран Африки вырисовываются в качестве потенциальных контрагентов на подобного рода операции. Нам сигнализируют о своей заинтересованности, и переговоры в этом плане ведутся», — добавил Панкин.