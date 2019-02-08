В Карачаево-Черкесии задержали пятерых участников организованной преступной группы, подозреваемых в незаконной банковской деятельности, сообщили в пресс-службе МВД России.



«В ходе оперативных мероприятий было установлено, что подозреваемые, не имея банковской лицензии, оказывали услуги по обналичиванию денежных средств. С 2015 года через них прошли более 1 миллиарда 750 миллионов рублей, незаконный доход составил 175 миллионов рублей», — отмечается в релизе.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой и сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере».

По месту жительства предполагаемого руководителя группы обнаружен и изъят боевой пистолет и 15 патронов. «Подозреваемый задержан. Остальным участникам группы избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — заключили в ведомстве.