Тверской суд Москвы приговорил бизнесмена Игоря Рича к четырем годам лишения свободы за участие в многомиллионных хищениях средств рухнувшего еще в 2015 году Таурус Банка под видом выдачи кредитов на покупку земли в Калужской области. Об этом стало известно «Коммерсанту» .

Полностью признавший свою вину коммерсант стал первым осужденным в рамках масштабного расследования вывода средств как этого кредитного учреждения, так и других. Следствие еще ведется по другим эпизодам, а в суд в ближайшее время должны поступить материалы в отношении других сообщников Игоря Рича по «земельному» делу.

Как рассказывал «Коммерсант», уголовное дело о хищениях в «Таурусе» было возбуждено СКР по заявлению АСВ еще два года назад. Речь шла о попытке украсть у агентства более полумиллиарда рублей под возмещение фиктивных вкладов физлиц, а также о выдаче на огромные суммы заведомо невозвратных кредитов.

До суда сначала дошел лишь первый выделенный эпизод о выдаче 235 млн рублей под якобы покупку земельных участков в Калужской области. По этому же делу также проходят не признающие свою вину экс-предправления «Тауруса» Андрей Подгорнов, Агустин Моралес-Эскомилья, предположительно являвшийся теневым владельцем банка, и четыре сотрудницы кредитного учреждения.