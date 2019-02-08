Рейтинговое агентство Moody's своим решением о повышении суверенного рейтинга России оценило очевидные успехи экономической политики России. Об этом заявил журналистам первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.



Ранее Moody's повысило рейтинг России до «Ваа3» со «стабильным» прогнозом.

«Я рад, что очевидные успехи экономической политики России были по достоинству оценены Moody's, и теперь все три мировых рейтинговых агентства рекомендуют своим клиентам инвестировать в нашу страну. Это справедливое, хотя и несколько запоздалое решение, обусловлено высоким качеством проводимой российскими властями макроэкономической, бюджетной, денежно-кредитной политики. Устойчивость нашей экономики к внешним шокам была наглядно продемонстрирована в ходе периода волатильности на развивающихся рынках осенью прошлого года: для России он прошел без значительных потерь», — прокомментировал он.



По словам Силуанова, тот факт, что теперь три агентства присвоили России инвестиционный рейтинг, станет дополнительным положительным аргументом для инвесторов, рассматривающих возможность вложения капитала в РФ. «Правительство России, со своей стороны, будет создавать новые предпосылки для дальнейшего улучшения рейтинга», — заключил Силуанов.