Из-за безлимитных тарифов, отмены платы в роуминге по России, повышения ставки НДС и требований «закона Яровой» выручка сотовых операторов в первом полугодии может снизиться, прогнозирует Sberbank CIB. Но к концу года будет лучше.
В 2019 году показатель ARPU (average revenue per user, средний счет одного абонента в месяц) российских операторов вырастет на 2,6% до 359 рублей, без учета НДС — на 1% до 300 рублей. Об этом говорится в отчете Sberbank CIB, посвященном телекоммуникационному рынку (копия есть у РБК).
Но увеличение ARPU станет сложной задачей для операторов, поскольку на этот показатель окажут негативное влияние несколько факторов, говорится в отчете.
- Девять рублей в месяц с абонента потеряют операторы из-за отмены наценки за услуги в роуминге и роста популярности мессенджеров. На роуминг внутри России приходилось около 2% сервисной выручки операторов. Еще 3—4% приходится на услуги международного роуминга. По мнению автора отчета, старшего аналитика Sberbank CIB Светланы Сухановой, этот показатель также будет снижаться из-за развития OTT-сервисов (Over the Top — услуги, которые не привязаны к сети конкретного оператора, например интернет-телефония или онлайн-кинотеатры). Российские пользователи, находясь в роуминге за рубежом, как и абоненты зарубежных операторов в гостевом роуминге в России, все чаще используют мессенджеры или Skype, подключаясь к Wi-Fi для совершения звонков или отправки сообщений, то есть не приносят дохода сотовым операторам, указано в отчете. Оба фактора приведут к снижению ARPU на девять рублей. Всего в России было 254,56 млн активных сим-карт, по оценке AC&M-Consulting на III квартал 2018 года (последние данные). То есть речь может идти о совокупной потере всеми операторами около 2,3 млрд рублей в месяц.
- Шесть рублей в месяц с абонента операторы потеряют из-за повышения НДС. Итоговые потери из-за увеличения налога будут зависеть от того, включил ли оператор повышение ставки в тариф. В Sberbank CIB ожидают, что мобильные операторы будут стремиться компенсировать негативные последствия через увеличение продаж, переоценку архивных тарифов и внедрение новых услуг.
- Расходы будут и из-за «закона Яровой», и из-за законопроекта об устойчивости Рунета. В отчете не указано, какой эффект окажут эти инициативы, лишь отмечается, что до конца неизвестно, как будет оплачиваться, например, установка и обслуживание оборудования в рамках законопроекта, который направлен на создание защитных мер для работы Интернета в России.
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