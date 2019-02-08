При этом глава МЭР РФ отметил, что рейтинговое агентство «долго держалось».
Министр экономического развития Максим Орешкин полагает, что повышение международным рейтинговым агентством Moody's рейтинга РФ до «Baa3» со «стабильным» прогнозом свидетельствует о том, что аргументов против этого шага у агентства не осталось.
«Они долго держались. Но, видимо, все, даже самые фантастические аргументы у них иссякли», — сказал он ТАСС.
Moody's 26 января 2018 года улучшило прогноз по суверенному рейтингу РФ со стабильного на позитивный, подтвердив его на уровне «Вa1». При это в конце октября 2018 года старший вице-президент агентства Кристина Линдоу сообщила, что Moody"s допускает повышение рейтинга России в 2019 году до инвестиционного уровня в случае отсутствия каких-либо шоков или дополнительных санкций.
Moody's — последнее из большой тройки рейтинговых агентств, принявшее решение о повышении рейтинга России до инвестиционного. Ранее в феврале 2018 года S&P повысило рейтинг РФ до инвестиционного уровня «BBB-». Суверенный рейтинг был понижен двумя агентствами — Moody's и S&P — до спекулятивного в 2015 году на фоне введения санкций США и Евросоюза, падения цен на нефть и высокой волатильности на валютном рынке. Fitch при этом оставил рейтинг без изменений на уровне «BBB-».
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