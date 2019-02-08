В рамках пилотного проекта Банка России по запуску в эксплуатацию Системы быстрых платежей программно-аппаратный комплекс «Золотой Короны» «Платформа банковского самообслуживания» успешно прошел опытную эксплуатацию в промышленной среде СБП.

В ходе тестирования было отлажено информационное взаимодействие ПАК Сервиса «Платформа банковского самообслуживания» с НСПК, являющейся операционным платежным клиринговым центром СБП. После завершения процедуры тестирования кредитные организации подключились к СБП и начали работу в Системе в режиме промышленной эксплуатации.

Взаимодействие банков с СБП выполняется через ПАК Сервиса «Платформа банковского самообслуживания» (Платформа), в котором реализована поддержка отправки переводов с2с, me2me из клиентских фронтов банка и прием адресованных клиентам банка переводов с2с, me2me для отражения их по счетам клиентов в АБС банка и/или на карт-счетах клиентов в процессинговом центре банка.

Платформа позволяет кредитным организациям регистрировать банк в СБП для своих клиентов в качестве «банка по умолчанию» для приема переводов, адресованных этим клиентам, получать и использовать механизмы сверки для совершенных переводов на основании данных клиринга ОПКЦ СБП и Платформы. Применение облачных технологий значительно снижает срок запуска СБП в банках.

«Золотая Корона» имеет 25-летний опыт в области процессинга, маршрутизации и обработки банковских операций, управления инцидентами, мониторинга и бесперебойности работы. Сервис «Платформа банковского самообслуживания» в режиме SaaS позволяет банку использовать инструменты для централизованного управления платежами и платежной инфраструктуры, имеет сертификаты PCI DSS, характеризуется высокой долей отказоустойчивости (99,97%). Платформу используют 125 банков РФ и СНГ.

ПАО «Совкомбанк» входит в 20-ку крупнейших российских банков (активы: 863 млрд руб. по МСФО). В банке трудятся 16 тыс. сотрудников в 2666 отделениях и мини-офисах, расположенных в 1052 населенных пунктах РФ. Банк предоставляет весь спектр банковских услуг физическим и юридическим лицам, в том числе субъектам малого и среднего бизнеса, участникам госзакупок и тендеров.Кредитоспособность Совкомбанка оценивают пять рейтинговых агентств: три иностранных и два национальных. Кредитные рейтинги Банка по международной шкале: «ВВ-», прогноз «позитивный» (Standard&Poor’s), «Вa3», прогноз «стабильный» (Moody’s), «ВB», прогноз «стабильный» (Fitch Ratings). Кредитные рейтинги Банка по национальной шкале: «A», прогноз «стабильный» (АКРА), «ruА», прогноз «стабильный» («Эксперт РА»).

Расчетная небанковская кредитная организация «Платежный Центр» (ООО), лицензия ЦБ РФ № 3166-К. РНКО «Платежный Центр» (ООО) является оператором и расчетным центром Платежной системы «Золотая Корона», а также выполняет функции межбанковского расчетного центра Федеральной системы «Город». РНКО «Платежный Центр» (ООО) в партнерстве с Процессинговым Центром «КартСтандарт» предлагает спонсорскую поддержку по вступлению и дальнейшему участию кредитных организаций в платежных системах Visa, Mastercard и «Мир» в статусе ассоциированного/ аффилированного/ косвенного участника соответственно.

Источник: ЦФТ