Запуск тестовой сети TON может состояться в марте 2019 года, говорится в документе, предоставленном, предположительно, инвестором Telegram Open Network (TON).

При этом общую готовность проекта разработчики оценивают в 90%. Виртуальная машина TON готова на 95% как в контексте имплементации, так и по части документации, сообщает Ttrcoin .

А вот над «базовыми смарт-контрактами и их образцами» предстоит еще потрудиться – они готовы только на 20%, в то время как разработка, тестирование и отладка среды смарт-контрактов завершены наполовину. Малая готовность смарт-контрактов обуславливается отсутствием компилятора высококуровневого языка для работы с ними.

Ожидается, что первым инвесторам тестовая сеть будет показана уже в конце февраля, разработчики в закрытом режиме смогут подключиться к ней в начале марта.

Проект активно работает над листингом своего токена gram на азиатских биржах, таких как Huobi, Binance и OKEx. Также его организаторы ищут возможности для заключения соглашений в сфере электронной коммерции, ритейла и прочих онлайн-сервисов.