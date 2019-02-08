Американские компании AdvisorShares и Sabretooth Advisors создали биржевой инвестиционный фонд (ETF) на базе высокотехнологичных компаний, работающих в том числе с технологией блокчейн и облачными вычислениями.

Запуск AdvisorShares Sabretooth ETF (тикер BKCH) состоялся 7 февраля, сообщает ForkLog .

Новый фонд может инвестировать в акции, американские депозитарные расписки и другие биржевые продукты компаний, говорится в регистрационном заявлении, выданном Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC). При этом криптовалютные инвестиции запрещены.