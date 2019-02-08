В Пермском крае мать и дочь осуждены за незаконную банковскую деятельность, изготовление и использование финансовых документов с извлечением дохода в сумме более 10 млн рублей. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

Приговор в отношении местных жительниц Ольги и Дарьи Пахомовых вынес Ленинский районный суд Перми. Они признаны виновными по пунктам «а», «б» части 2 статьи 172 Уголовного кодекса РФ (в осуществлении банковской деятельности в составе организованной группы, сопряженном с извлечением дохода в особо крупном размере) и по части 1 статьи 187 (в изготовлении в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, документов или средств оплаты).

Установлено, что злоумышленницы, являясь матерью и дочерью, в период с января 2013 года по октябрь 2016-го осуществляли на территории Перми преступную деятельность, связанную с обналичиванием денежных средств.

Ольга Пахомова в целях незаконного обогащения создала группу, в деятельность которой вовлекла своих дочь (Дарью Пахомову), мать, а также сожителя и близких друзей.

Женщины регистрировали на данных лиц фирмы-однодневки и через них обналичивали денежные средства. Как подчеркивают в Генпрокуратуре, тем самым они «создавали субъектам экономической деятельности условия для вывода оборотных активов в теневой сектор экономики, уклонения от уплаты налогов». Чтобы транзит денежных сумм выглядел законным, Ольга Пахомова изготавливала поддельные платежные поручения, которые предъявляла в банковские учреждения.

За оказание своих услуг женщины брали от 3% до 10% от перегоняемой суммы. Доход от преступной деятельности превысил 10 млн рублей.



Суд приговорил Ольгу Пахомову к пяти годам лишения свободы со штрафом в 350 тыс. рублей, Дарью Пахомову — к трем годам со штрафом в 200 тыс. рублей. Наказание виновные будут отбывать в колонии общего режима. Они взяты под стражу в зале суда. Приговор пока не вступил в законную силу.

