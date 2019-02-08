Россияне могут увеличить свою пенсию. Даже у тех, кто вышел на пенсию, есть возможность сделать ее больше, не говоря о тех, кому этот шаг только предстоит, рассказали «Российской газете» в Пенсионном фонде России. Там пояснили, как это сделать.



Первое, на что указали в фонде, — это официальное трудоустройство. Если работодатель платит за вас взносы в государственные внебюджетные фонды со всей зарплаты, то страховая пенсия будет гарантирована (если работодатель будет честно платить за вас не менее 15 лет).

Страховая пенсия по старости будет выше, если работник будет делать добровольные отчисления в рамках обязательного пенсионного страхования (ОПС). Делать такие взносы могут не только индивидуальные предприниматели, адвокаты или нотариусы, но и, например, россияне, работающие за границей, или те, на кого не распространяется обязательное пенсионное страхование. К примеру, муж может делать такие отчисления за жену, если она домохозяйка.



Также можно откладывать на пенсию с помощью государственной программы софинансирования пенсионных накоплений.

Если человек уже вышел на пенсию или этот срок подходит, ему не помешает обзавестись справкой о зарплате за любые пять лет подряд до 2002 года, когда у него были самые высокие доходы.

Кроме того, можно сделать перерасчет назначенной пенсии за периоды ухода за детьми. Как уточняют в ПФР, по итогам перерасчета 2017—2018 годов за нестраховые периоды, к которым в том числе относятся периоды ухода за детьми, средний размер увеличения страховой пенсии составил 417 рублей. Причем увеличился размер пенсии в 70% перерасчета.

Перерасчет можно сделать и при изменении количества нетрудоспособных членов семьи на иждивении. Например, если внезапно нетрудоспособным стал один из супругов. А также при переезде на Крайний Север или в приравненные районы. Если человек после выхода на пенсию продолжает работать на Севере, у него появится дополнительный стаж, который впоследствии приведет и к росту пенсии.

В ПФР также напомнили, что если у человека приближается пенсионный возраст, но он решил не оформлять пенсию, а отложить это на несколько лет, то пенсия, которую ему впоследствии назначат, будет выше, чем если бы он получил ее сразу.

Например, если человек обратится за назначением пенсии через два года после достижения пенсионного возраста, то фиксированная выплата будет выше на коэффициент 1,12, а страховая пенсия — на 1,15. Если выход на пенсию будет отложен на пять лет, то фиксированная выплата повысится на коэффициент 1,36, а страховая пенсия — на 1,45.