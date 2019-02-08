Объем торговли биткоина в Венесуэле на децентрализованной бирже LocalBitcoins с лета прошлого года вырос в 4 раза, установив исторический максимум, говорится в исследовании Trustnodes. При этом еженедельный объем торговли первой криптовалютой на площадке превысил показатель 2000 BTC, что эквивалентно около 6,8 млн долларов.

Как сообщает Coinmarket.news , в Латинской Америке 85% объема торгов на децентрализованной бирже приходится на Колумбию и Венесуэлу. В течение первых недель 2019 года в Венесуэле, как утверждается, была проведена 8 571 трансакция, в то время как в Колумбии — 1709.

Но зарегистрированный объем торгов на LocalBitcoins — это лишь часть общего рынка в Венесуэле, а значительная доля торговли имеет место на централизованных биржах, расположенных в соседних странах — в Колумбии, Бразилии. Реальные цифры в таких случаях установить сложно из-за того, что торговля ведется в местной валюте.