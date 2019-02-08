Награды сразу в четырех номинациях на церемонии «Банк года» получил «Тинькофф»: он стал лидером в «Народном рейтинге» банков и сотовых операторов , собрал больше всего онлайн-заявок на ипотеку и был назван лучшей инвестиционной компанией года.

Пользователи по достоинству оценили удобный онлайн-сервис Тинькофф Банка — практически каждый второй, кто интересовался ипотекой, выбрал для себя платформу этой кредитной организации.

«Сегодняшнего победителя вы не найдете в рейтинге банков по размеру ипотечного портфеля. Но это не помешало ему собрать наибольшее число заявок на ипотеку в 2018 году именно на портале Банки.ру, — подчеркнула директор по маркетингу Банки.ру Юлия Ананьева, вручая руководителю ипотечного бизнеса Тинькофф Банка Игорю Ларину стелу и диплом победителя в номинации «Онлайн-заявка на ипотеку».

«Спасибо огромное порталу Банки.ру за такое теплое партнерское мероприятие. Я хожу по залу и вижу бывших и нынешних коллег, партнеров. Вообще это очень сложный процесс — ипотека онлайн. Через свою ипотечную платформу в прошлом году мы выдали более 25 миллиардов рублей кредитов. Более 1 миллиона клиентов воспользовались нашим сервисом. Мы раз в десять ускорили процесс подачи заявки на ипотеку», — прокомментировал Игорь Ларин, получая награду.

Тинькофф Банк также назван самым клиентоориентированным банком 2018 года, став победителем «Народного рейтинга» . Он набрал самое большое число баллов — 64,1, ответив на все без исключения обращения и собрав 7,5 тыс. отзывов. По итогам 2017 года банк занимал третью строчку в «Народном рейтинге». Победа Тинькофф Банка стала сенсацией, так как за предыдущие 11 лет существования церемонии в рейтинге побеждали только два банка — «Авангард» и Росавтобанк.

Помимо самого банка, награду Банки.ру заслужила и его мобильная «дочка» — «Тинькофф Мобайл» . Компания победила в «Народном рейтинге» сотовых операторов , несмотря на то что она на рынке совсем недавно.

По итогам 2018 года виртуальный оператор получил 33,6 балла, ответил на 156 обращений клиентов и решил 21 проблему пользователей. Обе награды за победы в «Народном рейтинге» вручал основатель Банки.ру Филипп Ильин-Адаев.

Неожиданной стала и четвертая победа «Тинькоффа» — в номинации «Лучшая инвестиционная компания».

«Эта компания не боится завоевывать новые рынки. За год она с нуля привлекла 285 тысяч клиентов и вошла в пятерку крупнейших брокеров, опередив конкурентов с опытом в десятки лет», — сказал руководитель направления «Инвестиции» Банки.ру Петр Руденко, вручая стелу и диплом вице-президенту Тинькофф Банка по разработке новых продуктов Александру Емешеву.

«Надо добить до конца и забрать все награды! Мы сделали новую революцию, открыв инвестиционное направление всего полгода назад, но уже сейчас каждый третий счет открывается через нас. Спасибо нашим клиентам, спасибо Банки.ру, что оценили»,— прокомментировал Емешев.



Генеральный партнер церемонии «Банк года» — международная платежная система Mastercard. Страховой партнер — компания «Капитал Лайф». IT-партнер церемонии — компания BSS, лидер рынка в разработке и внедрении систем дистанционного банковского обслуживания. Благодарим за поддержку церемонии компанию «Форт Вайн» и французский бренд Remy Martin.

