Татфондбанк в лице конкурсного управляющего — ГК «Агентство по страхованию вкладов» направило в АС Татарстана иск о банкротстве АО «Казанский научно-исследовательский институт авиационных технологий» (КНИАТ). Сумма исковых требований составила 17,7 млн рублей.

Иск принят к производству. Первое судебное заседание по рассмотрению обоснованности заявления состоится 12 марта текущего года в 15:45, сообщает TatCenter .