Первое судебное заседание по рассмотрению обоснованности заявления состоится 12 марта.
Татфондбанк в лице конкурсного управляющего — ГК «Агентство по страхованию вкладов» направило в АС Татарстана иск о банкротстве АО «Казанский научно-исследовательский институт авиационных технологий» (КНИАТ). Сумма исковых требований составила 17,7 млн рублей.
Иск принят к производству. Первое судебное заседание по рассмотрению обоснованности заявления состоится 12 марта текущего года в 15:45, сообщает TatCenter.
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