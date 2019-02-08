Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд отменил определение АС Татарстана по списанию 75,95 млн рублей со счетов ООО «Тасма-Инвест-Торг», открытых в ИнтехБанке и утвердил мировое соглашение между банком, ООО «Тасма-Инвест», ООО «Тасма-Инвест-Торг».

Как напоминает TatCenter , ранее Арбитраж признал недействительными банковские операции по списанию 75,95 млн рублей со счетов ООО «Тасма-Инвест-Торг». При этом заявление конкурсного управляющего банком в части взыскания с ООО «Тасма-Инвест-Торг» и ООО «Тасма-Инвест» задолженности по договору кредитной линии оставлено без рассмотрения.