Президент России Владимир Путин наградил главу Сбербанка Германа Грефа орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени за вклад в развитие и укрепление банковской системы. Соответствующий указ опубликован на сайте официального интернет-портала правовой информации.

«За значительный вклад в развитие и укрепление банковской системы, многолетнюю добросовестную работу наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени Грефа Германа Оскаровича — президента, председателя правления публичного акционерного общества «Сбербанк России», город Москва», — говорится в указе.