Лучшей страховой компанией 2018 года по версии Банки.ру стал «СОГАЗ» .

«За 2018 год чистая прибыль страховой компании года ожидается на рекордном уровне — 31 миллиард рублей. Компания анонсировала развитие розничного направления и совершила сделку по покупке страхового бизнеса, тем самым увеличив свои показатели еще на 25 миллиардов рублей. Я готова озвучить имя страхового гиганта, который по праву стал страховой компаний года, — это «СОГАЗ», — объявила руководитель направления «Страхование» Банки.ру Юнона Беликова.

Получая награду, управляющий директор «СОГАЗа» по работе с банками и лизинговыми компаниями по работе с банками и лизинговыми компаниями Николай Набатчиков сказал: «Страховая группа «СОГАЗ» выражает благодарность порталу Банки.ру за эту премию. Для нас действительно большая честь стать лауреатом, это наша заслуга и достижение. 2018 год для нас стал уникальным. Мы не только показали рекордную прибыль, тем самым доказав в очередной раз, что наша страховая компания лучшая на рынке. Мы сумели показать, что страховая группа «СОГАЗ» обладает уникальными продуктами и предложениями. Наша основная цель — остаться лидером в этой отрасли».

Генеральный партнер церемонии «Банк года» — международная платежная система Mastercard. Страховой партнер — компания «Капитал Лайф». IT-партнер церемонии — компания BSS, лидер рынка в разработке и внедрении систем дистанционного банковского обслуживания. Благодарим за поддержку церемонии компанию «Форт Вайн» и французский бренд Remy Martin.