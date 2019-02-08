Токен BitTorrent (BTT) на блокчейне TRON теперь поддерживается платежным сервисом CoinPayments.

Альткоин можно будет использовать для подписки как на услуги BitTorrent, так и на сервисы µTorrent Ads Free и Pro, позволяющие конвертировать файлы, вести видеостриминг в формате HD и выявлять вредоносное ПО, сообщает Anycoin .

По словам основателя TRON и CEO BitTorrent Джастина Сана, партнерство с CoinPayments будет способствовать повышению ликвидности токена BTT «перед тем, как он будет полностью интегрирован в десктопные и мобильные продукты».