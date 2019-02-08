Это позволит привлечь наиболее состоятельных потребителей.
Москоммерцбанк предлагает обслуживание эквайринга специально для торговых компаний – от небольших магазинов до крупных супермаркетов и предприятий сферы обслуживания.
Кредитная организация предоставляет в пользование предприятиям специальные терминалы, производит их установку и подключение, проводит инструктаж и обучение сотрудников предприятий по использованию нового оборудования, осуществляет техническую поддержку, говорится в сообщении банка.
Таким образом, предлагаемая услуга позволит привлечь наиболее состоятельных потребителей товаров/услуг, держателей платежных карточек международных систем Visa, MasterCard, American Express и платежной системы «Мир».
Оценить:
1 0
Нет комментариев