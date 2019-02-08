Министерство экономического развития России планирует презентовать поправки в законодательство, призванные усовершенствовать системы государственного надзора и предоставления госуслуг, в конце весны или летом 2019 года. Об этом сообщил в пятницу замглавы ведомства Савва Шипов.

«Это будет, видимо, конец весны или лето, когда мы уже сможем презентовать поправки к закону «О государственном контроле (надзоре)», поправки к законодательству о государственных услугах», — сказал он на пленарном заседании конференции «Приоритеты регионов: контроль, госуслуги, цифровизация, развитие МСП» в Ставрополе.

Ранее Шипов отмечал, что система предоставления государственных услуг в России должна стремиться к работе «в один клик» на основе баз данных и реестров с информацией о предоставляемых услугах. Контроль и надзор в стране, по его словам, должны уйти от «палочной системы», базироваться на применении современных технологий и усовершенствованной оценке эффективности контролирующих органов.