Сингапурская криптовалютная биржа Huobi сообщила, что в 2018 году объем зафиксировала двукратный рост активности на своей платформе по сравнению с 2017 годом.

При этом Huobi за прошлый год расширила штат сотрудников с 400 до более чем 1300 человек, которые работают в 15 офисах, расположенных в 12 странах и регионах, сообщает Anycoin . Также компания отметила свой прогресс на ключевых рынках, таких как США, Япония и Южная Корея.

Согласно заявлению, платформа Huobi OTC стала одной из самых торгуемых внебиржевых площадок в мире, а сервис Huobi Cloud за шесть месяцев вступил в более чем 100 партнерских отношений.