Южнокорейская биржа криптовалют Bithumb объявила о запуске собственной внебиржевой платформы Ortus, зарегистрированной в Гонконге, доступ к которой будет предоставлен инвесторам во всем мире.

Ortus будет предоставлять «услуги по сопоставлению заявок и осуществлению расчетов блоками» для институциональных клиентов, поддерживать переводы с американских банковских счетов и оказывать кастодиальные услуги, сообщает Ttrcoin .

На платформе клиентам необходимо будет зарегистрироваться, предоставив документы, подтверждающие их личность.