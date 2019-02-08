Торгуемый на бирже фонд (ETF), привязанный к биткоину, в конце концов получит одобрение, уверен один из четырех комиссаров Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Роберт Джексон.

По его словам, несмотря на отказы SEC в запуске биткоин-ETF, вынесенные в прошлом году, позиция регулятора по этому вопросу со временем может измениться, сообщает Ttrcoin .

«Считаю ли я, что в конечном счете кто-то сможет обеспечить соответствие установленным нами стандартам? Надеюсь, да, и думаю, что да», – говорится в публикации.

Вместе с тем, Джексон не готов утверждать, какое из предложений будет принято SEC, однако заявка компаний VanEck и SolidX, оформленная совместно с биржей Cboe, является одной из самых перспективных.