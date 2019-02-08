Утром 7 февраля хакеры вывели 3,2 млн долларов из похищенных у криптовалютной биржи Cryptopia средств через различные биржи, в основном через Etherdelta, говорится в сообщении аналитической компании Elementus.

При этом, по словам детектив-инспектора Грега Мертона, продолжается активное отслеживание пропавших активов в сотрудничестве с руководством Cryptopia, а также международными экспертами в области киберпреступности, сообщает ForkLog .

Таким образом, расследование хакерской атаки на новозеландскую криптовалютную биржу Cryptopia продвигается успешно, однако из-за сложности киберсреды оно может занять значительное время. Ожидается, что все мероприятия в офисе Cryptopia будут завершены к концу следующей недели.