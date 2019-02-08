Глава Сбербанка Герман Греф считает себя скорее бизнесменом, нежели чиновником или политиком. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

«Как показала практика, я точно не чиновник, тем более не политик. А вот в бизнесе чувствую себя в своей тарелке. Мне это нравится значительно больше всего остального», — отметил банкир.

По словам Грефа, в бизнесе нет моральной перегрузки, как на госслужбе (в 2000—2007 годах он занимал пост министра экономического развития. — Прим. ред.), возникавшей от недостаточной результативности.

«Она [госслужба] ведь больше про процесс, чем про результат. Любые решения на госслужбе даются огромным трудом. Хотя, оглядываясь, могу сказать, что нам удалось очень многое сделать. Тем не менее это, пожалуй, самый тяжелый для меня опыт", — сказал Греф.