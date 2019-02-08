Глава Сбербанка Герман Греф не ждет ничего оптимистичного от 2019 года. Об этом он заявил в интервью ТАСС .

«Ничего оптимистичного», — сказал Греф, говоря об ожиданиях от 2019 года.

Банкир отметил, что человечество «накопило слишком много негатива и начинает последовательно разрушать то, куда шло последние полвека».

«Не верю, будто подобный фокус останется без последствий. К сожалению, мы с этим столкнемся, нас ждет разрушение существующего миропорядка», — добавил Греф.