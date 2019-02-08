Финансовая группа «БКС» получила премию «Банк года» в номинации «PR-кампания года». Награду на церемонии «Банк года» вручила главный редактор портала Finparty Юлия Решетова.

По ее словам, в 2018 году финансовая группа проявила исключительную активность в продвижении своих продуктов с помощью ярких клиентских мероприятий и встреч аудитории со звездами первой величины.

Главный редактор Finparty напомнила о громкой презентации цифрового банка БКС для малого бизнеса и перезапуске группой своего YouТube-канала; также группа «повсеместно просвещала народ в плане инвестиций». «По мнению журналистов Finparty, лучшая PR-кампания года — у финансовой группы «БКС»!» — заявила Юлия Решетова.

Получая награду, заместитель председателя правления финансовой группы «БКС» Станислав Новиков поблагодарил организаторов премии «Банк года» и отметил, что прошлый год был очень богат на события.

«Мы старались помогать журналистам, давать комментарии в СМИ по различным поводам. Мы предоставляли оценки наших экспертов. А для клиентов БКС мы организовали 1 500 мероприятий. Это огромная цифра. Желаю в этом году всем больших успехов и много новых информационных поводов», — сказал он.

