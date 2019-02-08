Крупнейшая социальная сеть Facebook ведет переговоры с представителями по меньшей мере 12 блокчейн-стартапов, среди которых недействующий стейблкоин-проект Basis, стартап Algorand, специализирующийся на вопросах сквозного шифрования стартап Keybase, об их возможном приобретении.

Как сообщает ForkLog , по мнению экспертов, такая активность Facebook может служить подтверждением слухов о разработке стейблкоина для популярного мессенджера WhatsApp.

При этом переговоры с Basis начались в декабре, сразу после решения стартапа о своем закрытии. По словам CEO компании Intangible Labs, которая стоит за проектом Basis, Надера Аль-Наджи, разработка технологии Basis была практически завершена и компания по большей части просто ждала «зеленого света» от регулятора. Однако юристы пришли к выводу, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC), скорее всего, будет расценивать токены компании как ценные бумаги.