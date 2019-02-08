Средства криптовалютной биржи QuadrigaCX не застряли на холодных кошельках платформы, а просто исчезли, заявила консалтинговая компания из «большой четверки» Ernst & Young в письме своим клиентам.

В письме консалтинговой компании говорится, что руководство биржи либо действительно не имеет доступ к холодным кошелькам, либо проверило их и поняло, что в них хранится минимальное количество криптовалюты, сообщает Coinlife .

Генеральный директор Elementus Group Макс Галка считает, что в реальности кошельков — а, значит, и средств на них — у биржи нет. С ним согласен и аналитик криптовалют Джеймс Эдвардс. Его компания Zerononcense провела исследование общедоступных трансакций QuadrigaCX и не обнаружила доказательств того, что биржа когда-либо контролировала один из холодных кошельков, на которые претендует.

Как сообщал Банкир.Ру, ранее биржа без предупреждения ушла на технические работы, а затем объявила, что ее основатель и единственный обладатель ключей Джеральд Коттен скончался от осложнений болезни Крона.