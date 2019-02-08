Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило банку «Пермь» рейтинг кредитоспособности на уровне «ruВ». По рейтингу установлен «стабильный» прогноз.

«Рейтинг банка обусловлен слабой оценкой рыночных позиций и качества корпоративного управления, недостаточно высоким качеством активов, удовлетворительной ликвидной позицией, а также значительным запасом капитала и адекватным буфером абсорбции убытков на фоне слабой операционной эффективности», — отмечается в релизе «Эксперт РА».

В частности, там поясняется, что слабая оценка рыночных позиций банка обусловлена ограниченными масштабами его бизнеса (корпоративный и розничный кредитный портфель стагнируют с начала 2015 года; банк представлен единственным офисом в Перми). Кроме того, деятельность банка характеризуется узкой клиентской базой в сегменте кредитования и, как следствие, повышенной концентрацией кредитных рисков. Также для банка характерна слабая диверсификация бизнеса по направлениям деятельности. В рейтинговом агентстве уточняют, что банк осуществляет деятельность в соответствии с базовой лицензией и специализируется на кредитовании и РКО предприятий малого бизнеса.

На 1 декабря 2018 года доля просроченной задолженности в корпоративном ссудном портфеле банка превышает 7%, в розничном — 17%.

В числе прочего отмечается, что давление на рейтинг банка оказывают повышенные регулятивные риски, связанные с преобладанием расчетных клиентских операций малого бизнеса из торгового сектора, а с также пониженными требованиями к документальному подтверждению оснований выдачи наличных денежных средств со счетов ИП.

Также «Эксперт РА» отозвало в пятницу рейтинг кредитоспособности РНКО «Платежный Центр» без его подтверждения. Ранее у организации действовал рейтинг на уровне «ruA» со «стабильным» прогнозом.



«Решение об отзыве рейтинга без подтверждения обусловлено истечением срока действия рейтинга и отсутствием у агентства достаточной информации для применения методологии присвоения рейтингов», — поясняют аналитики.

