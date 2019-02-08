Рейтинг банка «Пермь» обусловлен его слабыми рыночными позициями, недостаточно высоким качеством активов, удовлетворительной ликвидной позицией, значительным запасом капитала при слабой операционной эффективности.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило банку «Пермь» рейтинг кредитоспособности на уровне «ruВ». По рейтингу установлен «стабильный» прогноз.
«Рейтинг банка обусловлен слабой оценкой рыночных позиций и качества корпоративного управления, недостаточно высоким качеством активов, удовлетворительной ликвидной позицией, а также значительным запасом капитала и адекватным буфером абсорбции убытков на фоне слабой операционной эффективности», — отмечается в релизе «Эксперт РА».
В частности, там поясняется, что слабая оценка рыночных позиций банка обусловлена ограниченными масштабами его бизнеса (корпоративный и розничный кредитный портфель стагнируют с начала 2015 года; банк представлен единственным офисом в Перми). Кроме того, деятельность банка характеризуется узкой клиентской базой в сегменте кредитования и, как следствие, повышенной концентрацией кредитных рисков. Также для банка характерна слабая диверсификация бизнеса по направлениям деятельности. В рейтинговом агентстве уточняют, что банк осуществляет деятельность в соответствии с базовой лицензией и специализируется на кредитовании и РКО предприятий малого бизнеса.
На 1 декабря 2018 года доля просроченной задолженности в корпоративном ссудном портфеле банка превышает 7%, в розничном — 17%.
В числе прочего отмечается, что давление на рейтинг банка оказывают повышенные регулятивные риски, связанные с преобладанием расчетных клиентских операций малого бизнеса из торгового сектора, а с также пониженными требованиями к документальному подтверждению оснований выдачи наличных денежных средств со счетов ИП.
Также «Эксперт РА» отозвало в пятницу рейтинг кредитоспособности РНКО «Платежный Центр» без его подтверждения. Ранее у организации действовал рейтинг на уровне «ruA» со «стабильным» прогнозом.
«Решение об отзыве рейтинга без подтверждения обусловлено истечением срока действия рейтинга и отсутствием у агентства достаточной информации для применения методологии присвоения рейтингов», — поясняют аналитики.
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