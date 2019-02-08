За последний год доля биткоина на рынке цифровых денег увеличилась на 56%, сообщает РБК . В феврале 2018 года доминация криптовалюты составляла 34%, а теперь она выше 53%.

Позиции многих альткоинов серьезно ослабли за это время — показатели еthereum сократились в два раза — с 20% до 10%, bitcoin cash — в три, с 5,62% до 1,84%. Лучше всего продержались альткоины XRP и litecoin. Доля токена от компании ripple из Сан-Франциско выросла на треть, до 10,76%.

Также за прошедший год капитализация блокчейн-отрасли упала практически в пять раз — в середине февраля прошлого года она превышала 500 млрд долларов, сейчас общая стоимость криптовалют составляет 114 млрд долларов.