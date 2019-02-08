Временная администрация Банка Торгового Финансирования, назначенная в связи с отзывом его лицензии 28 сентября 2018 года, в ходе обследования финансового состояния кредитной организации установила в действиях ее должностных лиц признаки операций, направленных на вывод активов путем кредитования связанного с банком заемщика, не обладающего способностью исполнить свои обязательства. Об этом проинформировала в пятницу пресс-служба Центробанка.

«Кроме того, временной администрацией установлены признаки противоправных деяний должностного лица банка, направленных на хищение денежных средств вкладчиков», — отмечается в сообщении.

Информация о финансовых операциях бывших должностных лиц банка с признаками уголовно наказуемых деяний направлена в Генеральную прокуратуру, следственный департамент МВД и Следственный комитет РФ для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений, указывают в Центробанке.

В декабре регулятор сообщал, что в действиях должностных лиц БТФ были обнаружены признаки осуществления операций, направленных на вывод активов банка путем приобретения недвижимого имущества по завышенной стоимости. Кроме того, в БТФ были выявлены мошеннические действия с вкладами . В частности, речь шла о несанкционированном списании денежных средств со счетов и депозитов физических лиц руководителем дополнительного офиса «Багратионовский» в Москве.

В сегодняшнем сообщении ЦБ также говорится, что, по оценке временной администрации, стоимость активов банка не превышает 2 млрд 419,4 млн рублей при величине обязательств перед кредиторами 2,945 млрд.

Таким образом, оценка «дыры» в балансе БТФ увеличилась до 525,6 млн рублей. В ноябре ЦБ опубликовал данные, согласно которым отрицательная разница между активами и обязательствами Банка Торгового Финансирования на дату отзыва лицензии составляла около 82 млн рублей.



Арбитражный суд Москвы 15 января 2019 года принял решение о признании БТФ банкротом , напоминают в ЦБ.