Субординированные обязательства Московского Индустриального Банка будут прекращены в рамках процедуры его финансового оздоровления, следует из сообщения, опубликованного пресс-службой Банка России.

«Банк России утвердил изменения в план участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства ПАО «Московский Индустриальный Банк» (регистрационный номер 912), которыми предусмотрена докапитализация банка за счет средств Фонда консолидации банковского сектора. В соответствии с требованиями федерального закона «О банках и банковской деятельности» и федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» это является основанием для прекращения (мены, конвертации) обязательств банка по субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам)», — говорится в сообщении .

Напомним, Центробанк 22 января этого года утвердил план своего участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства МИнБанка, указав в том числе, что в рамках этих мер планируется участие регулятора в качестве инвестора с использованием денежных средств ФКБС, а также предоставление финучреждению Банком России средств на поддержание ликвидности в качестве первоочередной меры. Решение было принято в связи с неспособностью кредитной организации самостоятельно преодолеть финансовые трудности, с которыми она сталкивалась в последние несколько лет. «Проблемы банка были вызваны главным образом его глубокой вовлеченностью в финансирование неэффективных инвестиционных проектов в области строительства, промышленности и операций с недвижимостью. В результате значительная часть активов банка утратила ликвидность и перестала приносить доход. Признание обесценения таких активов привело к резкому снижению капитала банка и нарушению предельных значений обязательных нормативов», — пояснили в ЦБ.

Заместитель председателя Центробанка Василий Поздышев уточнил, что «каких-либо схемных или криминальных историй вывода средств» в банке не выявлено . «По нашей оценке, большое количество заемщиков не в состоянии выполнить свои обязательства перед банком», — рассказал он. Поздышев также сообщил, что ЦБ может предоставить ликвидность Московскому Индустриальному Банку в виде кредитов в размере до 77 млрд рублей. «По нашим оценкам, размер дисбаланса, который нужно покрыть для того, чтобы банк смог дальше нормально работать, — от 60 до 100 миллиардов рублей», — добавил он.

В день объявления о санации Московского Индустриального Банка председатель его совета директоров, ректор Финансового университета при правительстве РФ Михаил Эскиндаров сказал, что банк пытался привлечь инвестора для выполнения нормативов регулятора, но переговоры завершились неудачно.



По данным отчетности МИнБанка по МСФО за девять месяцев 2018 года , его клиентские средства на конец отчетного периода включали субординированные депозиты почти на 2,016 млрд рублей, а в выпущенных долговых ценных бумагах значились субординированные облигации на 3,125 млрд. Согласно отчету, выпущенные облигации представляют собой субординированные процентные неконвертируемые документарные облигации на предъявителя серии 01 со сроком погашения в ноябре 2020 года, процентная ставка — 15,5% годовых.



В отчете также есть подраздел с информацией о субординированном займе банка от АСВ. «В декабре 2015 года государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» предоставила банку пять траншей субординированного займа на общую сумму 6 млрд 317,5 млн рублей в виде облигаций федерального займа, выпущенных Министерством финансов Российской Федерации. Сроки возврата этих траншей составляют с 2025 по 2034 год. Процентные ставки по субординированному займу равны ставкам купонного дохода по соответствующим выпускам ОФЗ, увеличенным на 1% годовых. Поскольку этот субординированный заем с точки зрения МСФО 9 классифицируется как заем ценными бумагами, данный заем не отражен на балансе банка», — отмечается в финансовом документе.