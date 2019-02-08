Банк России 8 февраля принял решение согласовать проведение реорганизации в форме присоединения АО «Негосударственный пенсионный фонд «Доверие» к АО «Негосударственный пенсионный фонд «Сафмар». Сообщение об этом опубликовано на сайте регулятора.

Единственным акционером НПФ «Сафмар» является ПАО «Сафмар Финансовые инвестиции». В апреле 2018 года стало известно о приобретении этим холдингом негосударственного пенсионного фонда «Доверие».

НПФ «Сафмар» и НПФ «Доверие» в августе объявили о начале реорганизации в форме присоединения «Доверия» к фонду «Сафмар» в соответствии с решением акционера от 29 июня 2018 года. В сообщениях подчеркивалось, что «НПФ «Сафмар» в порядке правопреемства продолжит выполнять все обязательства перед клиентами присоединенного НПФ «Доверие». Реорганизация фондов не потребует перезаключения договоров об обязательном пенсионном страховании и негосударственном пенсионном обеспечении». При этом, согласно релизу НПФ «Сафмар», процедура объединения должна была ориентировочно завершиться в IV квартале 2018 года.



В пресс-службе НПФ «Сафмар» РИА Новости сегодня сообщили , что все процедуры по слиянию фондов завершатся в I квартале 2019 года.

