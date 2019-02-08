Рубль в первый месяц года продемонстрировал ослабление к корзине ключевых иностранных валют по номинальному курсу, но укрепился по реальному, свидетельствуют данные опубликованной Центробанком сводки «Основные производные показатели динамики обменного курса рубля в январе 2019 года» .

Рубль сохранял относительную стабильность к доллару по номинальному курсу. Реальный курс рубля к доллару повысился в январе на 1,3% по отношению к декабрю 2018-го.

По динамике реального курса Банк России при первой публикации данных приводит оценочные значения, в дальнейшем они зачастую корректируются.

К евро рубль ослаб в январе по сравнению с декабрем на 0,4% по номинальному курсу, но укрепился на 0,7% по реальному.

Средний номинальный курс доллара в январе составил 67,33 рубля (в декабре прошлого года — 67,3 рубля), курс евро — 76,92 рубля (в предыдущем месяце — 76,64 рубля).

Номинальный эффективный курс рубля к иностранным валютам снизился за отчетный месяц на 0,4%, при этом реальный эффективный курс рубля к иностранным валютам, по оценке, повысился на 0,5%.

Эффективный курс рубля рассчитывается в 2019 году на базе курсов валют 42 ключевых торговых партнеров России в соответствии с долями этих стран во внешнеторговом обороте РФ. Согласно данным ЦБ, крупнейшими торговыми партнерами РФ являются Китай, Германия, Нидерланды, Белоруссия и Италия, которая в этом году вытеснила США из топ-пятерки на шестое место. В 2018 году эффективный курс рубля рассчитывался на базе курсов валют 38 ключевых торговых партнеров России.



В годовом выражении (по сравнению с январем 2018 года) рубль ослаб по всем направлениям: к доллару — на 15,7% по номинальному курсу и на 12,3% по реальному, к евро — на 10,3% по номинальному и на 7,3% по реальному, к корзине ключевых валют — на 9,5% по номинальному и на 7,6% по реальному курсу.