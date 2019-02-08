Зачем банкам новая цифровая платформа, как удалось за полгода создать продукт, который вошел в топ-5 рейтинга Markswebb, сделает ли BSS интернет-банк для самозанятых и почему основное внимание сфокусировано на решениях, связанных с искусственным интеллектом? Эти и другие актуальные для банковского сообщества темы обсуждались в ходе интервью с генеральным директором BSS Георгием Кравченко.

Центральное место заняли вопросы, связанные с новой цифровой платформой Digital2Go и решением для МСБ. Георгий Кравченко подробно рассказал, почему BSS взялась за разработку новой платформы, как планировали достичь поставленной цели, и какие задачи решались в ходе реализации амбициозного проекта. Создание на основе Digital2Go промышленного решения для МСБ, которое доказало свои конкурентные преимущества в рейтинге Markswebb - отдельный повод гордости для BSS. Полгода и тридцать человек там, где другие при соизмеримых результатах, тратят гораздо больше времени и ресурсов.

А еще говорили об искусственном интеллекте и собственных разработках BSS. Это направление – в фокусе стратегии развития компании. В планах не только развитие новой платформы, но и создание впечатляющих решений на базе искусственного интеллекта.

Обо всем подробно читайте на портале Банкир.ру в «Большом разговоре»: Георгий Кравченко, BSS: «Мы хотим донести до рынка, что удобнее использовать готовое промышленное решение, такое как Digital2Go».

Источник: Компания BSS