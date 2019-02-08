Банк ЗЕНИТ уточняет информацию относительно публикаций в СМИ о хакерской атаке на счета Банка в 2014 году. Информация о размере ущерба Банка в результате хакерской атаки в 2014 году не соответствует действительности.
По данным СМИ, хакеры украли со счетов Банка ЗЕНИТ 883,5 млн рублей, что не соответствует действительности. Атака со стороны хакеров была, но ее удалось практически полностью отразить. В ноябре 2014 года в результате незаконных операций на рублевом счете, открытом в Банке ЗЕНИТ, было аккумулировано 882,7 млн рублей. В результате своевременных действий сотрудников риск-мониторинга Банка основная часть этой суммы была заблокирована. При этом счета клиентов не подверглись атаке.
6 февраля 2019 года в Мещанском районном суде г. Москвы завершился процесс по уголовному делу в отношении ОПГ компьютерных взломщиков банков. В рамках уголовного дела было установлено, что ущерб, причиненный мошенниками Банку ЗЕНИТ, составил 7,3 млн рублей. Руководитель группировки хакеров и 13 его сообщников признаны виновными в создании организованного преступного сообщества и совершении хищений в особо крупных размерах.
Таким образом, имущественный вред в размере 7,3 млн рублей, причиненный ПАО Банк ЗЕНИТ в результате преступных действий, подлежит возмещению по приговору суда.
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