По данным СМИ, хакеры украли со счетов Банка ЗЕНИТ 883,5 млн рублей, что не соответствует действительности. Атака со стороны хакеров была, но ее удалось практически полностью отразить. В ноябре 2014 года в результате незаконных операций на рублевом счете, открытом в Банке ЗЕНИТ, было аккумулировано 882,7 млн рублей. В результате своевременных действий сотрудников риск-мониторинга Банка основная часть этой суммы была заблокирована. При этом счета клиентов не подверглись атаке.

6 февраля 2019 года в Мещанском районном суде г. Москвы завершился процесс по уголовному делу в отношении ОПГ компьютерных взломщиков банков. В рамках уголовного дела было установлено, что ущерб, причиненный мошенниками Банку ЗЕНИТ, составил 7,3 млн рублей. Руководитель группировки хакеров и 13 его сообщников признаны виновными в создании организованного преступного сообщества и совершении хищений в особо крупных размерах.

Таким образом, имущественный вред в размере 7,3 млн рублей, причиненный ПАО Банк ЗЕНИТ в результате преступных действий, подлежит возмещению по приговору суда.