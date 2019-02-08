Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу, 8 февраля, принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,75%. Об этом говорится в сообщении регулятора.

«Годовая инфляция в январе 2019 года соответствовала нижней границе ожиданий Банка России. Инфляционные ожидания населения и предприятий несколько выросли. Вклад повышения НДС в годовые темпы роста потребительских цен в январе был умеренным. В полной мере влияние НДС на инфляцию можно будет оценить не ранее апреля текущего года. Также сохраняется неопределенность относительно дальнейшего развития внешних условий и динамики цен на отдельные продовольственные товары», — говорится в пресс-релизе Центробанка.

В ЦБ подчеркивают, что баланс рисков по-прежнему смещен в сторону проинфляционных, особенно на краткосрочном горизонте. «С учетом принятого решения Банк России прогнозирует годовую инфляцию в интервале 5–5,5% по итогам 2019 года с возвращением к 4% в первой половине 2020 года», — отмечается в сообщении.

Регулятор подчеркивает, что будет принимать решения по ключевой ставке, «оценивая достаточность повышения ключевой ставки в сентябре и декабре 2018 года для возврата годовой инфляции к цели в 2020 году, с учетом динамики инфляции и экономики относительно прогноза, а также рисков со стороны внешних условий и реакции на них финансовых рынков».

Решение Центробанка совпало с прогнозами опрошенных Банки.ру экспертов .

Это первое заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке в этом году. В 2018-м регулятор ужесточал денежно-кредитную политику дважды — в сентябре и декабре. Оба раза ключевая ставка увеличивалась на 25 базисных пунктов. Так ЦБ реагировал на возможные угрозы финансовой стабильности и риски ускорения инфляции, поясняла председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Следующее заседание совета директоров ЦБ, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 22 марта 2019 года.