АО «Инвестиционный банк «Финам» запустил для клиентов-юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, открывшим расчетный счет в банке с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет-Банк», новую услугу – онлайн конвертацию китайской национальной валюты, юаня, по курсу валютного рынка.

В этой услуге банк «Финам» реализовал принципиально новую прозрачную схему определения курса китайского юаня из рыночной стоимости валюты на текущий момент, а также минимальной комиссии Банка, которая известна клиенту заранее, говорится в пресс-релизе коммерческой организации.

Размер комиссии банка незначительно превышает брокерскую при покупке валюты напрямую на бирже, но преимущество новой услуги состоит в моментальном получении клиентом денежных средств, тогда как на бирже действует режим T+1 (передача денежных средств не ранее следующего дня). Это гарантирует предпринимателям возможность оперативной конвертации валюты для обеспечения непрерывной деятельности компании.