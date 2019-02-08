Учитывая, что сегодня последний торговый день недели, нужно быть готовым к ослаблению рубля, сообщает аналитик информационно-аналитического центра Альпари Владислав Антонов. Тем более что внешних факторов для укрепления рубля очень мало.

«В паре доллар/рубль диапазон для торговли составляет 65,65 – 66,20 рубля. Пара евро/рубль консолидируется на уровне 74,88 рубля, по ней ожидается движение цены в диапазоне 74,70 – 75,10 рубля», - поясняет он.

«Сегодня в 13.30 Банк России объявит свое решение по ключевой ставке. По разным оценкам экспертов, Центробанк РФ сохранит ее на текущем уровне 7,75% годовых. Само решение регулятора не окажет значительного влияния на курс российской валюты. Повышение ставки на 0,25 базисных пунктов может вызвать временное укрепление рубля на 15 копеек. Интерес у участников рынка вызовет пресс-конференция главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной», - комментирует Антонов.

По мнению руководителя аналитического отдела «Гранд Капитал» Сергея Козловского, если после заседания ЦБ РФ даст понять, что не следует надеяться на повышение процентных ставок в краткосрочном периоде, это может оказать давление на курс российской валюты.

«Коррекция пока не затронула рубль, который не вчера даже не смог закрепиться выше отметки 66. Сегодня ждем разъяснений Банка России по поводу его дальнейшей денежно-кредитной политики, а до этого операции с рублем лучше не совершать», - советует аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.