Финансовое оздоровление банка «Открытие» завершено, заявил председатель правления кредитной организации Михаил Задорнов в ходе пресс-конференции.

«Де-факто оздоровление банка завершено. Это означает, что банк абсолютно самостоятельно несет все нормативы. У нас высокая достаточность капитала по первому нормативу, могу сказать, что с большим запасом мы сейчас держим все буферы по «Базелю III», даже не дожидаясь конца года. Мы выполняем шестой норматив, потому что в начале 2018 года нам было сделано исключение по нему, но сейчас у нас нет ни одного заемщика, который бы превышал шестой норматив», — рассказал он в ходе выступления перед журналистами.

Задорнов подчеркнул, что сейчас перед банком стоит задача юридического закрепления уже состоявшегося финансового оздоровления.

«Мы сейчас будем готовить отчет по итогам 2018 года и пойдем на совет директоров Центрального банка с подведением итогов и в какое-то время выберем момент для прекращения плана участия ЦБ в оздоровлении банка «Открытие», — подытожил он.