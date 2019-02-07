«Мы в Victoriabank рады сообщить об успешном завершении пилотного проекта и официально объявить о подключении нашего банка к системе Юнистрим, — заявил председатель совета директоров Victoriabank Богдан Плешувеску. — Теперь нашим клиентам доступны ее преимущества, в том числе бивалютные денежные переводы с тарифом 0%. Пользователи могут сами выбрать валюту перевода — молдавские леи, доллары, евро или рубли РФ».

«Удобство, доступность услуги и качественный сервис для клиентов — наши основные приоритеты, — отметил Кирилл Пальчун, председатель правления Юнистрим. — Наш совместный проект показал, что Victoriabank приобрел огромную популярность у пользователей Юнистрим, особенно в Израиле и Великобритании. В 2018 году молдавский банк выдал свыше 24 тысяч переводов на сумму более 643 миллионов рублей».

Victoriabank — один из крупнейших в Молдове, его сеть насчитывает 92 отделения по всей Республике. Банк занимает 20% от общего объема денежных переводов на рынке страны. Система Юнистрим активно разрабатывает и внедряет новые технологии для обеспечения своих клиентов надежными услугами, в числе которых — денежные переводы на карты VISA, Mastercard, МИР и China UnionPay. Сеть Юнистрим в Молдове состоит из более 2 142 офисов обслуживания.

Международная система денежных переводов Юнистрим функционирует с 2001 года и является одной из крупнейших на рынках России и СНГ. Юнистрим сохраняет низкие тарифы и особенно популярен в среде работающих в России мигрантов, которые ценят возможность безопасно и быстро отправлять деньги своим семьям. Эта категория пользователей превысила 10 миллионов за последние три года. Клиенты могут обратиться за услугами Юнистрим в 118 000 пунктов в 40 странах мира, а также воспользоваться сервисом онлайн-переводов на сайте или через мобильное приложение.

С более подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте: unistream.ru

Первый коммерческий банк Республики Молдова Victoriabank был открыт в 1989 году. По данным Национального банка Молдовы, в 2018 году чистая прибыль национального банка Молдовы составила 167,2 миллиона леев. Victoriabank первым в Республике внедрил международную систему платежей по картам Visa International и Mastercard. Victoriabank неоднократно становился лауреатом международных конкурсов в области банковских инноваций и внедрения новых форм банковских услуг.

Официальный сайт Victoriabank: victoriabank.md